الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء إسبانيا: نشكر الرئيس السيسى على جهوده فى التوصل إلى هدنة بغزة

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن هناك العديد من الأهداف التي تحققت حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم بخصوص اتفاق الهدنة في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح اليوم الجمعة: "تعاملنا مع الكارثة جيدًا وتمكننا من وقف إطلاق النار؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تزايد وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أنه وجَّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده في الوساطة للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة، متابعًا: "الرئيس السيسي ساعد بشكل كبير في وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة".

رئيس وزراء إسبانيا السيسي الرئيس السيسي القاهرة الإخبارية معبر رفح

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