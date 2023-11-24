رئيس وزراء إسبانيا: نشكر الرئيس السيسى على جهوده فى التوصل إلى هدنة بغزة

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن هناك العديد من الأهداف التي تحققت حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم بخصوص اتفاق الهدنة في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح اليوم الجمعة: "تعاملنا مع الكارثة جيدًا وتمكننا من وقف إطلاق النار؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تزايد وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أنه وجَّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده في الوساطة للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة، متابعًا: "الرئيس السيسي ساعد بشكل كبير في وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة".