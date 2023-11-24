سيدات منتخب مصر يدخلن معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة السنغال

يدخل منتخب مصر الأول للسيدات تحت قيادة محمد كمال، معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، موعدًا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب ستاد السلام بالقاهرة.

وتأهل منتخب السيدات للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان.