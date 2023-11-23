صورة تذكارية للرئيس السيسى مع المشاركين فى مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"

التقط الرئيس السيسى صورة تذكارية مع المشاركين في مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"، قبل انطلاق فعاليات المؤتمر مساء اليوم.

وأشاد الرئيس السيسي بالجهد المبذول للتخفيف عن أهلنا في فلسطين من قبل جميع الجهات، معربًا عن سعادته بالجهد المبذول من جميع المصريين، للتخفيف عن أهل فلسطين في الأزمة الراهنة منذ 7 أكتوبر.

وقال الرئيس خلال كلمته في مؤتمر"تحيا مصر وفلسطين"، الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز": "أنا سعيد بوجودي معاكم النهارده، وبالجهد المبذول والشباب والشابات اللّي موجودين في الأيام الصعبة اللّي قدرنا نخفف بيها عن أهالينا في فلسطين".