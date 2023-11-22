الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"انزل.. شارك".. التحالف الوطني بالمنوفية ينظم مؤتمرا للتأكيد على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

مؤتمر للتحالف الوطني
مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالمنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور ممدوح العربى المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالمحافظة، وذلك على هامش حضور فعاليات مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالمنوفية الأول تحت شعار "انزل.. شارك.. صوتك أمانة"، بحضور نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، الدكتورة سحر عبد الستار مقرر المجلس القومي للمرأة وعميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، وممثل الأوقاف بالمحافظة، وعدد من  أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

 


رحب محافظ المنوفية بالحضور مشيرًا إلى أهمية الدور البارز للتحالف الوطنى فى دعم جهود الدولة فى خدمة المجتمع كونه شريكا فاعلا فى النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطنى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء والسلم المجتمعي.

 


وعقب الاستقبال، أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد فعاليات مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالمنوفية بإستاد الجامعة بشبين الكوم، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مديري المديريات الخدمية، لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والنقابية والشخصيات العامة بالمحافظة.

 


بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين، وفي كلمته أكد المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالمحافظة، أننا نعيش حاليًا فترة من أكثر الفترات استقرارًا وأمنًا بالرغم من المرور بالعديد من التحديات والصعوبات، مؤكدًا أن الدولة المصرية قد قطعت شوطًا كبيرًا نحو التنمية المستدامة في كل المجالات المتنوعة وواجبنا اليوم أن نساهم جميعًا مساهمة إيجابية لاستمرار مسيرة النجاح حتى نجني ثمار ما تم غرسه ووضع أساساته خلال السنوات الماضية.


فيما أشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن التحالف يهدف لتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لمنظمات العمل الأهلي والتنموي في خدمة المجتمع والمواطنين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤتمر حاشد أنزل وشارك صوتك أمانة

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