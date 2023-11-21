الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البوستر التشويقي لفيلم «درويلة» لايتن عامر ومحمود عبد المغني

بوستر فيلم درويلة
بوستر فيلم درويلة

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “درويلة” البوستر التشويقي الأول للفيلم المقرر عرضه مطلع العام الجديد بدور السينما. 

ويواصل المخرج معوض إسماعيل عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، فأوشك على الانتهاء منها ليبدأ بعدها تسليم النسخ النهائية للفيلم للشركة المنتجة استعدادا لوضعه ضمن قائمة موسم رأس السنة السينمائي. 

أبطال “درويلة”

الفيلم من تأليف محمد دياسطي، إخراج معوض إسماعيل وبطولة محمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل في إطار الغموض والأكشن، وتشارك أيتن عامر بدور فتاة مثابرة وعنيدة وتسعى لتحقيق هدفها، وتعمل في أحد أماكن السهر

وكان المخرج  معوض إسماعيل قد أكد في تصريحات سابقة إنه يراهن نجاح فيلم "درويلة" حين عرضه حيث تتمحور أحداثه فى إطار من الغموض والأكشن، مضيفًا، بأنه يعد من التجارب الجديدة لأكثر من جانب، منها توحد واتفاق نجوم هذه الحبكة الفنية بحسهم الفنى بكل صدق إتجاه السيناريو والحوار، لافتًا أيضًا، بإستخدام أحدث تقنيات التصوير والمعدات لهذا العمل ليظهر بصورة مختلفة عن ما سبق عرضه من قبل واصفًا، على أن سيشهاده الجمهور على الشاشة الفضية لأول مرة بهذا الإطار وغيرها.

و أردف: نجوم هذا العمل يظهرون بشكل جديد ومختلف، لافتًا، بأن يوجد العديد من المفاجآت داخل سرد هذه الحدوته حين عرضها.

جدير بالذكر بأن "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، والمطرب مسلم ومن إخراج معوض إسماعيل.

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