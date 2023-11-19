اصطفاف سيارات الإسعاف المصرية استعدادًا لنقل الأطفال الفلسطينيين عبر معبر رفح (فيديو)

رصدت قناة القاهرة الإخبارية اصطفاف سيارات الإسعاف المصرية استعدادًا لنقل الأطفال الفلسطينيين الرُضع والخدج عبر معبر رفح البري.

وذكرت "القاهرة الإخبارية" أن سيارات الإسعاف جُهزت خصيصًا بالحضانات اللازمة لاستقبال الأطفال، مشيرة إلى أن الحالات بالغة الحرج والتعامل اللحظي معها مهم جدًا.

40 سيارة إسعاف مُجهزة لنقل الأطفال الرضع الخدج إلى المستشفيات المصرية

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف الموجودة في معبر رفح، ويُقدر عددها بـ80 سيارة إسعاف، نصفها تقريبًا مخصص لحالات الأطفال الخدج.

كما ذكرت أن عدد الحالات التي من المقرر وصولها إلى معبر رفح يُقدر بـ31 حالة من الرضع الفلسطينيين.