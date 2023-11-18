السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عدوي لـ "الشاهد": عملنا منصة إلكترونية لمنع الاحتكاك المباشر بين مركز تقديم الخدمة والمريض

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور عادل العدوي

أكد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أنه كان لدينا تحديات كبرى في القضاء على فيرس سي، والمنتشر بصورة كبيرة جدًا بين المصريين.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائم الإصرار على أن نتحدث على مريض فيروس سي بصورة شاملة وليس بجرعة علاجية، فكان يهمه أن يأخذ المريض جرعات الثلاث شهور ويشفى".

وأضاف: "التحدي كان في البداية أننا نعمل منظومة هذه المنظومة نضع فيها أولويات لتلقي العلاج إذ كان المريض حالته متأخرة يكون قبل المريض اللي حالته متوسطة وأيضًا قبل اللي حالته بسيطة، وكان عندنا حوالي 26 منفذًا لتقديم العلاج وعملنا على توصيل منافذ العلاج إلي 52 مركزًا عن طريق توفير نسبة العمالة 100%".

وتابع: "أما التحدي الثاني أن يوجد منصة الكترونية لمنع الاحتكاك المباشر بين مركز تقديم الخدمة والمريض، متابعًا:" فمن الجائز أن عندما نفتح باب العلاج نرى أعداد كبيرة من المصريين يمكن أن تصل إلى الآلاف على أبواب مراكز العلاج" وبالتالي لن نستطيع تقديم الخدمة".

وواصل: "لذلك قررنا عمل منصة إلكترونية، وبالفعل وضعنا فيها ملفات المرضى بالألوية والشروط المطلوبة  وجرعات العلاج، وأيضًا تم وضع داخل الملف الإلكتروني ساعات العلاج التي سيأخذها المريض ومتابعة الدورية له إلى أن يتم شفائه".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد الشاهد الباز محمد الباز

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