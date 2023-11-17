أستاذ علوم سياسية: مصر تمارس دورها بشكل كبير فى دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الوضع في غزة الآن مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معني، خاصة مع ازدياد قصف جيش الاحتلال المستشفيات زاعمًا وجود أنفاق تحتها.

وقال الرقب في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أبرز هذه المشاهد الوحشية من القتل المتعمد للأطفال والنساء وأن أكثر من 75٪ من الضحايا أطفال ونساء، وهذا يعطي دلالة أن بنك الأهداف الإسرائيلي مفلس، فضلًا عن مشهد الدمار الذي لم تشهده غزة على مدار الصراع العربي الإسرائيلي وأن 50٪ من المباني في قطاع غزة هدمت وهناك تعمد في استهداف المؤسسات التعليمية بشكل كامل جامعات مدارس، وكذلك تعمد هدم المستشفيات والمساجد والكنائس، وبالتالي لا مكان آمنًا في غزة، مضيفًا ولأول مرة يتم الحديث عن إزاحة سكان غزة من الشمال إلى الجنوب.

كما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصر تمارس دورها بشكل كبير في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور الموقف المصري المتقدم والضغوطات التي مارستها لإدخال المصابين والجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية.