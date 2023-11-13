معتمد جمال: أغمضت عينى خلال تسديد ركلات الترجيح فى مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن كواليس الجهاز الفني خلال تسديد ركلات الترجيح فى مباراة بيراميدز.

وقال جمال فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: " كان هناك حالة من التوتر الشديد خلال تسديد ركلات الترجيح، وأغمضت عيني ولكنني لم أكن خائفا بسبب ثقتي فى اللاعبين".

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معتمد جمال: الجميع كان على قلب رجل واحد أمام بيراميدز

وفي السياق ذاته، أكد معتمد جمال، أن جميع اللاعبين بذلوا أقصد جهد فى مباراة بيراميدز، موجها شكره لمجلس الإدارة بسبب الثقة التى منحها له قبل لقاء مصيري.

وقال جمال "إقبال الجماهير على المباراة كان له دور إيجابي وأثبت انتماءهم للنادي وكانوا سند لنا أمام بيراميدز عند كل تأخر فى النتيجة، والجميع لم يقصر فى هذه المباراة سواء جهاز فني أو لاعبين".

وأضاف: "الجميع كان على قلب رجل واحد فى لقاء بيراميدز بسبب صعوبة وأهمية اللقاء، ورغم الغيابات والنقص العددي نجحنا فى التأهل لنهائي الكأس".

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وتطرق للحديث عن مباراة أبو سليم الليبي في افتتاح لقاءات الفريق بدور المجموعات في الكونفدرالية.

وأكد على صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أنه ليس لديه معلومات كافية عن الفريق الليبي حتى الآن.

وأضاف " اسم الزمالك الكبير ساهم في خلق دوافع الفوز عند اللاعبين رغم الإصابات العديدة التى عانينا منها قبل اللقاء، ولكن اللاعبين على المستوى البدني قدموا مباراة كبيرة".

وأضاف: " أخبرت ناصر منسي وسامسون بضرورة العمل لاعتمادي عليهم في مباراة بيراميدز ومنحت ثقتي لسامسون لذلك تألق بعد مشاركته فى اللقاء، وسنعمل على رفع اللياقة البدنية للاعبين في الفترة القادمة".

وأتم تصريحاته " ليس لدي طلبات من مجلس الإدارة فأن ابن نادي الزمالك وشرف لي العمل داخل النادي وفى خدمة القلعة البيضاء، ولن نبخل بأي نقطة عرق من أجل عودة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية".