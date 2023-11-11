السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: تأييد المرشح الرئاسى فى ظل الحرب يعطيه دفعة قوية أمام العالم

رضا فرحات
رضا فرحات

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية القادمة تأتي في ظرف استثنائي للبلاد، في ظل الحرب الدائرة داخل قطاع غزة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، ويجب على الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الوقت تحديدًا أن تُكثف الجهود في توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام ستعكس رؤية للعالم والقوى الدولية أن مصر قوية ومترابطة ولا يعطلها أي مشكلات خاصة بالوضع الأمني خلف حدودها، كما أن تأييد المرشح الرئاسي في هذا التوقيت الحرج يعطيه دفعة قوية أمام العالم أجمع.

الانتخابات الرئاسية قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي المرشح الرئاسي اكسترا نيوز رضا فرحات مصر

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