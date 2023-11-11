السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: أهالى غزة يتعرضون للقتل والحصار ويُعانون ممارسات لا إنسانية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية في ظروف استثنائية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، بالرياض اليوم السبت، إن "الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة، الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

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