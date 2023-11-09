الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كهرباء جنوب الدلتا تنتهي من تنفيذ 5 دورات تدريبية للعاملين

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي

انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة حسن البيلى، العضو المنتدب من تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين في الشركة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت الشركة، في بيان الخميس، إن تلك البرامج التدريبية تأتي للنهوض بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع  الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.
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والبرامج التدريبية التي تم قام قطاع التدريب بالشركة بالانتهاء من تنفيذها خلال الأسبوع الحالى تتضمن:
1-  دورة عن ( مصادر الفقد فى شبكات التوزيع وكيفية تقليله)
2- دورة عن ( أعطال المحولات الكهربائية )
3- دورة عن ( اللوائح التجارية - بشرية ) 
4- دورة عن ( التواصل والذكاء العاطفى )
5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)

كانت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء انتهت في شهر أكتوبر الماضي من تنفيذ 7 دورات للعاملين بالشركة ووفق البيان الذي صدر من الشركة وقتها أن الدورات تم تنظيمها بمعرفة قطاع التدريب بالشركة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الدورات التدريبية وتتضمن:-
1-  دورة عن (المحاسبة لغير المحاسبين)
2- دورة عن (أعضاء لجان السلامة والصحة والمهنية متقدم)
3- دورة عن (اللوائح التجارية - بشرية) 
4- دورة عن (التواصل والذكاء العاطفى)
5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)
6- دورة عن (علب الاتصال والنهاية كابلات شركة السويدى) من 10/21 إلى 10/23
7-دورة عن (علب الاتصال والنهاية كابلات شركة السويدى) 10/24 إلى 10/26.

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