الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طرق ترعة الزمر والمشروعات بمدينة الحوامدية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأحياء والمراكز والمدن للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023- 2024. 

واطلع محافظ الجيزة علي المشروعات بمدينة الحوامدية حيث يتم استكمال الأعمال بشارع متولي الشعراوي، ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف من مياه الشرب والصرف الصحي والكابلات الكهربائية ،وتأهيل الشارع استعدادًا لوضع طبقه السن للبدء في عمليه الرصف والتطوير. 

 تطوير ورفع كفاءة طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين 

وتابع محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين والذي تم وضع طبقة السن بالطريق وجاري التجهيزات  اللازمة لوضع طبقه الرصف الاولي الرابطة. 
وفي نفس الإطار تابع المحافظ أعمال رصف الطبقة الثانية للأسفلت بشارع ترعة الزمر، أسفل محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية والتي تم تنفيذها من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

كما تابع "راشد" نسب التنفيذ في أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع سليم بحي الهرم والمدرج، ضمن عدد من الطرق المقرر تطويرها في مشروعات العام المالي الجاري، حيث تم وضع طبقة الرصف الرابطة بالشارع وجاري استكمال الأعمال.

وكان  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد أجرى زيارة، أمس، لمستشفى الشيخ زايد المركزي وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب المصابين جراء وقوع حادث تصادم اليوم بين سيارتين بمدخل طريق أبو غالب بجوار كوبري الريف الأوروبي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي رافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة وهند عبد الحليم نائب المحافظ ومديري مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم بالجيزة. 
 وتفقد المحافظ أقسام وعنابر المستشفى، لمتابعة الوضع الصحي للمصابين والإستماع لهم واطلع على مستجدات حالتهم الصحية، واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم من قبل إدارة المستشفى. 

خطة استثمارية رصف تطوير محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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