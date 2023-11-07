الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تدمير منزلها.. صحفية فلسطينية تشتاق لحياة قطع الكهرباء ومعركة المواتير

الدار
الدار

كتبت الصحفية الفلسطينة سمر ابوعوف، منشور تفاعل معه رواد السوشيال ميديا مصحوبا بصورة قائلة: "راح البيت بغزة اكثر من 9 سنوات برفقة جيراني واحبابي ال الحرتاني البيت جمع احلى ذكرياتنا وأوقات وجعنا صوت ضحكنا ولمات العيد وراح ايطاليانو ولمة الناس فيه المكان اللي كل يوم كنت اتصبح فيه واتمسى بصوت وونس الناس  راح كل شي حلو هناك ضجة المفترق ودوشة الشارع  ربنا يعوضكم خير جيراني واحبابي ويعوضنا خير وصبر مضاعف.. راحت الدار".

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وقالت: "حياتنا البسيطة اللي كانت مرهونة بعدد ساعات الكهربا ومعركة المواتير وشحن البطاريات اشتقنالها حياتنا اللي ولا مرة كانت زي حياة اي انسان طبيعي بس كنا بنحاول نكون ونعيش بين الحرب والحرب اشتقنالها واشتقت لامي وصوت امي اللي الخط مش راضي ييزبط معي  لغزة لأسمع صوتها لو مرة ".

120 طفلا يوميا في غزة 500 مليون دولار لاعادة إعمار غزة غزة 12 قرية فلسطينية ٥٠٠ مليون دولار لدعم غزة

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