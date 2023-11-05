الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من أطفال مصر إلى غزة.. حينما نقلت "حياة كريمة" الإغاثة والمحبة لأهل فلسطين (صور)

رسائل أطفال مصر لأهل
رسائل أطفال مصر لأهل غزة

بقلوب حزينة، ونظرات تُغلبها الدموع؛ يُتابع الأطفال ما يجري في غزة.. 3900 من الصغار انتهت حياتهم بنيران الاحتلال الإسرائيلي.. طائرات حملت أطنانًا من المتفجرات ألقتها فوق بيوتهم، فازدحمت المستشفيات بمشاهد الأكفان التي لم تسعها ثلاجات الموتى، وجرى دفن الكثير منهم في مقابر جماعية.. مشاهد نقلت بعضها وسائل الإعلام ليرى العالم ما يجري في غزة، وشاهدها أطفال مصر لينقلوا أحزانهم عبر رسائل على عبوات المساعدات.

 

منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تقديمها المساعدات لأهل غزة المحاصرين تحت نيران طائرات الاحتلال، بينما كان آلاف القتلى يتساقطون حتى وصل عددهم لأكثر من 9400 شخص، و24 ألف مصاب حتى الآن.

 

التضامن المصري مع أهل غزة؛ ترجمته المبادرة الرئاسية إلى جوار مؤسسات أخرى في مصر، لنقل المواد الإغاثية لأهل غزة، فأطلقت "حياة كريمة" مبادرة من إنسان لإنسان لنقل المساعدات من المصريين لأشقاؤهم في غزة.. لكن لم تكن المساعدات وحدها التي ذهبت في عبوات المواد الغذائية.

رسائل محبة وتضامن من أطفال مصر للأشقاء في غزة 

رسائل بريئة من أطفال مصر إلى الأبطال تحت القصف في غزة، كتبوها على عبوات الإغاثة التي جهزوها في مدرسة الدكتورة نيرمين إسماعيل، حيث كتب الطلاب رسائل الحب والتضامن لأهل غزة، ونشرتها مبادرة حياة كريمة عبر صفحتها على "فيسبوك".
 

رسائل محبة وتضامن من أطفال مصر للأشقاء في غزة.. نقلتها مؤسسة حياة كريمة
رسائل محبة وتضامن من أطفال مصر للأشقاء في غزة.. نقلتها مؤسسة حياة كريمة
رسائل محبة وتضامن من أطفال مصر للأشقاء في غزة.. نقلتها مؤسسة حياة كريمة
رسائل محبة وتضامن من أطفال مصر للأشقاء في غزة.. نقلتها مؤسسة حياة كريمة
رسائل محبة وتضامن من أطفال مصر للأشقاء في غزة.. نقلتها مؤسسة حياة كريمة
رسائل محبة وتضامن من أطفال مصر للأشقاء في غزة.. نقلتها مؤسسة حياة كريمة
رسائل محبة وتضامن من أطفال مصر للأشقاء في غزة.. نقلتها مؤسسة حياة كريمة
رسائل محبة وتضامن من أطفال مصر للأشقاء في غزة.. نقلتها مؤسسة حياة كريمة
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