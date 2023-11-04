وزير الخارجية يؤكد ضرورة مراعاة عنصر الوقت فى التعامل مع مستجدات أحداث غزة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن اجتماع اليوم في الأردن استهدف بحث تطورات الأزمة في غزة، وأتاح للدول العربية المشاركة في الإعراب عن رؤية وموقف موحد تجاه هذه الأزمة.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة نقلته قناة "إكسترا نيوز": "لقد حرصت خلال اللقاء على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية الأشقاء العرب في التعامل مع الأزمة".

وأكد ضرورة مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع المستجدات المتسارعة للأزمة في غزة.