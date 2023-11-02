الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مدحت يوسف: 800 مليون قدم غازات انقطعت عن مصر بسبب حرب غزة

مدحت يوسف
مدحت يوسف

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لمصر لمواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية، وشتاء تتم إعادة تصديره مسالًا عبر محطات الإسالة المصرية علي سواحل البحر الأبيض المتوسط.

مدحت يوسف: 800 مليون قدم غازات انقطعت تمامًا عن مصر بعد حرب غزة 

كانت الإمدادات قبل حرب غزة تبلغ 800 مليون قدم٣ غازات يوميًا، واليوم انقطعت تماما الإمدادات لمصر، لتتخذ مصر قرارا اقتصاديا ناجحا بتخفيف الاحمال الكهربائية نتيجة عودة الاستهلاكات لمعدلات الذروة، نتيجة ارتفاع الحرارة وكذلك تخفيف أحمال شركات الأسمدة، وهي كثيفة استهلاك الغاز الطبيعي نتيجة ارتفاع أسعار بدائل الوقود عالميا؛ لتخفيف العبء علي ميزانية الدولة.

وتابع نائب رئيس هئبة البترول الأسبق، في تصريحات خاصة للدستور، أن قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية، تعليق إنتاج الغاز مؤقتًا في حقل تمار، يهدف لتأمين إنتاج الحقول والتسهيلات الأرضية من غارات وقذائف حركة حماس، وإذا كان القرار بغرض الضغط علي الأردن ومصر بصفتهم من مستوردي الغاز الإسرائيلي، فالأمر يرجع لبنود اتفاق توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وهل الموقف الآن أصبح قيد القوة القاهرة لإصدار إسرائيل قرار بأنها في حالة حرب من غزة الفلسطينية.

وفي السياق حذر البنك الدولي من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، بعد عام واحد فقط من ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما لا تزال أسعار النفط، في الوقت الحالي، ثابتة عند حوالي 90 دولارا للبرميل، ويتوقع أن تنخفض.

وقال البنك الدولي، إنه في ظل أسوأ السيناريوهات قد يتطور وضع مماثل لأزمة النفط في السبعينيات، وقد يدفع هذا أسعار النفط إلى الارتفاع لما بين 140 و157 دولارا للبرميل.

مدحت يوسف حرب غزة امدادات الغاز الطبيعي الروسي حالات الذروة الاستهلاكية و الطاقة الكهربائية سواحل البحر الأبيض المتوسط

مواد متعلقة

مدحت يوسف: تسهيلات تمويلية ضخمة لاستكمال أعمال التنقيب عن النفط

الأكثر قراءة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

مُسنة بريطانية عن فشل زواجها من شاب مصري: كنت فاكراه بيحبني (فيديو)

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى

24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان فى "الإبراهيمى" 142 مرة خلال أكتوبر