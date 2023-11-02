مدحت يوسف: 800 مليون قدم غازات انقطعت عن مصر بسبب حرب غزة

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لمصر لمواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية، وشتاء تتم إعادة تصديره مسالًا عبر محطات الإسالة المصرية علي سواحل البحر الأبيض المتوسط.

مدحت يوسف: 800 مليون قدم غازات انقطعت تمامًا عن مصر بعد حرب غزة

كانت الإمدادات قبل حرب غزة تبلغ 800 مليون قدم٣ غازات يوميًا، واليوم انقطعت تماما الإمدادات لمصر، لتتخذ مصر قرارا اقتصاديا ناجحا بتخفيف الاحمال الكهربائية نتيجة عودة الاستهلاكات لمعدلات الذروة، نتيجة ارتفاع الحرارة وكذلك تخفيف أحمال شركات الأسمدة، وهي كثيفة استهلاك الغاز الطبيعي نتيجة ارتفاع أسعار بدائل الوقود عالميا؛ لتخفيف العبء علي ميزانية الدولة.

وتابع نائب رئيس هئبة البترول الأسبق، في تصريحات خاصة للدستور، أن قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية، تعليق إنتاج الغاز مؤقتًا في حقل تمار، يهدف لتأمين إنتاج الحقول والتسهيلات الأرضية من غارات وقذائف حركة حماس، وإذا كان القرار بغرض الضغط علي الأردن ومصر بصفتهم من مستوردي الغاز الإسرائيلي، فالأمر يرجع لبنود اتفاق توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وهل الموقف الآن أصبح قيد القوة القاهرة لإصدار إسرائيل قرار بأنها في حالة حرب من غزة الفلسطينية.

وفي السياق حذر البنك الدولي من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، بعد عام واحد فقط من ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما لا تزال أسعار النفط، في الوقت الحالي، ثابتة عند حوالي 90 دولارا للبرميل، ويتوقع أن تنخفض.

وقال البنك الدولي، إنه في ظل أسوأ السيناريوهات قد يتطور وضع مماثل لأزمة النفط في السبعينيات، وقد يدفع هذا أسعار النفط إلى الارتفاع لما بين 140 و157 دولارا للبرميل.