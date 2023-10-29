"الاتصالات الفلسطينية": عودة خدمات الاتصال والإنترنت تدريجيًا لقطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" عن عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في غزة بعد ثلاثة أيام من انقطاعها، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية للاتصالات، مع انتقال عدوانه على القطاع إلى مرحلة غير مسبوقة بقصف جوي وبحري وبري وتوغل محدود يقابل بمواجهة شرسة من المقاومة الفلسطينية.

الطواقم الفنية تبذل كل ما في وسعها لإصلاح ما أمكن من أضرار

وقالت الشركة إنه بخصوص الشبكة الداخلية فى القطاع، وبالرغم من خطورة الوضع، فإن طواقمنا الفنية كانت وما زالت تبذل كل ما في وسعها لإصلاح ما أمكن من الإضرار التي حلت بالشبكة قدر المستطاع، وضمن ما هو متوفر من إمكانيات.

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات أصدر قرارًا أكد فيه على أهمية عودة الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة، إنقاذًا لحياة الضحايا والمصابين.

لجنة التحقيق الأممية تدعو ل ضمان حماية أرواح المدنيين

في سياق آخر، دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، إلى ضمان حماية أرواح المدنيين، "والامتثال للقانون الدولي لمنع استمرار الفظائع"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وأكدت اللجنة أن الامتثال الكامل للالتزامات القانونية الدولية الأساسية أمر ضروري في هذه اللحظة الحرجة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والممتلكات المدنية، واتباع المبادئ الأساسية المتمثلة في الضرورة والتمييز والحيطة والتناسب دون استثناء، وبغض النظر عن الظروف التي أدت إلى استخدام القوة.