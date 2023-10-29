الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الاتصالات الفلسطينية": عودة خدمات الاتصال والإنترنت تدريجيًا لقطاع غزة

غزة
غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" عن عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في غزة بعد ثلاثة أيام من انقطاعها، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية للاتصالات، مع انتقال عدوانه على القطاع إلى مرحلة غير مسبوقة بقصف جوي وبحري وبري وتوغل محدود يقابل بمواجهة شرسة من المقاومة الفلسطينية.

الطواقم الفنية تبذل كل ما في وسعها لإصلاح ما أمكن من أضرار

وقالت الشركة إنه بخصوص الشبكة الداخلية فى القطاع، وبالرغم من خطورة الوضع، فإن طواقمنا الفنية كانت وما زالت تبذل كل ما في وسعها لإصلاح ما أمكن من الإضرار التي حلت بالشبكة قدر المستطاع، وضمن ما هو متوفر من إمكانيات. 

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات أصدر قرارًا أكد فيه على أهمية عودة الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة، إنقاذًا لحياة الضحايا والمصابين. 

مجلس الأمن يبحث غدا تداعيات العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة

لجنة التحقيق الأممية تدعو لضمان حماية أرواح المدنيين

في سياق آخر، دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، إلى ضمان حماية أرواح المدنيين، "والامتثال للقانون الدولي لمنع استمرار الفظائع"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وأكدت اللجنة أن الامتثال الكامل للالتزامات القانونية الدولية الأساسية أمر ضروري في هذه اللحظة الحرجة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والممتلكات المدنية، واتباع المبادئ الأساسية المتمثلة في الضرورة والتمييز والحيطة والتناسب دون استثناء، وبغض النظر عن الظروف التي أدت إلى استخدام القوة.

الفلسطينية عودة خدمات الاتصال الثابت الخلوي والانترنت غزة قصف الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القدس الشرقية الأرض الفلسطينية المحتلة حقوق الانسان

مواد متعلقة

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

قناة الناس| لماذا خَلق الله الإنسان؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)

قناة الناس| محمد عبدالمالك يبيّن درجات اليقين فى القرآن (فيديو)

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

بعد تصدره الترند.. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكى ماثيو بيرى بطل مسلسل "Friends"

الأهلى يصطدم بصن داونز فى نصف نهائى دورى السوبر الإفريقى اليوم

عائلات الأسرى يحتشدون في تل أبيب ويطالبون بوقف العدوان على غزة واستعادة أبنائهم (فيديو)

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف مواقع للمسلحين فى اللاذقية وإدلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»