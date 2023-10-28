السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيناس جوهر توجّه نصيحة للمذيعين: "صدّروا الطاقة الإيجابية للجمهور"

إيناس جوهر وإنجي
إيناس جوهر وإنجي علي

حلت الإعلامية القديرة إيناس جوهر،  ضيفة على برنامج «أسرار النجوم»، والذي تقدمه الفنانة والإعلامية إنجي علي، على «نجوم إف إم»، للحديث عن مسيرتها الإعلامية.

وقالت عن سر حب الجمهور لها: «البساطة، وبحب المستمعين وأصدر لهم طاقة إيجابية، وهي نصيحة أوجهها لكل المذيعين من فضلكم صدروا الطاقة الإيجابية الحقيقية وغير المفتعلة للناس وهما بيسمعوكم، ومهم تترك حياتك الاجتماعية الخاصة على باب الاستديو وتكون على الهواء إنسان يعشقك المستمعون».

وعن دور الإعلام في المواقف الصعبة التي تحدث في العالم حولنا، أشارت: «الثبات الانفعالي من أهم الأشياء التي تعلمناها، ويمكن الجيل الحالي متعجل شوية. وأضافت أنا مرت عليّ أثناء عملي مواقف في منتهى الصعوبة، خاصة حالة الاكتئاب التي عشناها أيام النكسة وحرب الاستنزاف وعندما فوجئت بالعبور وانتصار أكتوبر على الهواء، وشعورنا بفرحة عارمة وهذه الفترة من أجمل فترات حياتي كان الشعب والجيش كتفًا بكتف ويدًا بيد وهذه هى مصر العظيمة».

وقالت: «من المواقف التي لا أنساها اغتيال السيد الرئيس محمد أنور السادات، وكنت على الهواء وكانت تعليمات وزير الإعلام أن نستمر في إذاعة أفضل أغانٍ على الهواء، حتى الساعة الخامسة عندما تمت السيطرة على الموقف بدأنا في إذاعة القرآن الكريم، ثم تم الإعلان عن رحيل السادات».

وتابعت: «أتذكر أيضًا موقفًا آخر لما علمت خبر وفاة عبدالحليم حافظ كان يوم 31 مارس، وكانت فترة تعيسة جدًا من فتراتي على الهواء وقمت بإذاعة أغاني عبدالحليم حافظ».

وعن ذكرياتها مع الراحل عبدالحليم حافظ، قالت: «تعرفت على عبدالحليم بواسطة أستاذي الإعلامي الكبير وجدي الحكيم، وكان عبدالحليم لا يسمح إلا للمقربين بحضور البروفات فكنت أذهب مع أحدهم وأحضر البروفة وكنت مبهورة به جدًا وكان مطربي المفضل بعد محمد عبدالوهاب».

وعن كيف يجب أن يتصرف الإعلامي في الظروف الصعبة؟، قالت: «كل عصر له جماله وسماته، وأنا سعيدة أني حضرت انتصار 73 وفاكرة كان فيه مسلسل (أرجوك لا تفهمني بسرعة) وخلال تسجيلنا للحلقة العاشرة فجأة التليفزيون تحول لخلية نحل تعمل من أجل النصر، وتواجد كل عظماء الأغاني اللي طلعت في أكتوبر تواجدوا لعمل أعظم الأغاني، الراديو صوت الشعب والمعبر الحقيقي عن الأحداث التي تحدث».

وأردفت: «الشعب المصري عند الشدائد يقف كتفًا بكتف عند أي محنة، طالما القائد المحنك صاحب الفكر والعقل السياسي والعسكري شغال علينا أن نكون مطمئنين، ونحن يجب أن نقف خلف القائد عبدالفتاح السيسي وندعه يشوف شغله، وأنصح الناس أن يعملوا بجدية وبعطاء».

وعن نصيحة توجهها لكل الإعلاميين، قالت: «أهم نصيحة لكل المذيعين في كل العصور كن نفسك ولازم يبقى لك شخصية وكاريزما خاصة بك أمام الميكروفون وابتسامة حلوة تقابل بها الناس، وتكون مثقفًا وبسيطًا في نفس الوقت، والسؤال الذي يطرح يجب أن يكون قصيرًا يفتح الباب للضيف يتكلم، كما أن الإعداد الجيد قاعدة صلبة ينطلق منها المذيع».

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