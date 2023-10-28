جيش الاحتلال: الحرب مع حماس انتقلت إلى مرحلة جديدة

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء السبت، عن أن العمليات العسكرية ضد حماس في غزة قد أحرزت تقدمًا، بعد ليلة من القصف العنيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الأرض مع مقاتلي الحركة.

وقال في بيان أدلى به باللغة العبرية: "لقد انتقلنا إلى مرحلة جديدة في الحرب".

وأضاف: "الليلة اهتزت الأرض في غزة.. هاجمنا فوق الأرض وتحت الأرض.. لقد هاجمناهم على جميع المستويات وفي جميع الأماكن.. التعليمات لقواتنا واضحة: العملية ستستمر حتى صدور أمر جديد".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة دفاع الاحتلال، عن أن القوات البرية الإسرائيلية موجودة داخل غزة، بعد أن دخلت القطاع خلال الليل من الشمال.

وادعى المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن قوات الاحتلال توغلت في قطاع غزة ووسعت نطاق العملية البرية التي تشارك فيها وحدات "مشاة ومدرعات ومهندسين ومدفعية بنيران كثيفة".

وأضاف: أن "القوات موجودة في الميدان وتواصل القتال"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

استمرار القصف الكثيف

ويواصل جيش الاحتلال قصف قطاع غزة، السبت، بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة على الأرض وضربات غير مسبوقة من حيث الكثافة أوقعت المزيد من الضحايا وخلفت دمارًا هائلًا.

وفي اليوم الثاني والعشرين للنزاع الذي أوقع آلاف الشهداء، بات قطاع غزة المحاصر من إسرائيل الذي يسكنه نحو 2.4 مليون نسمة مقطوعًا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الإنترنت.