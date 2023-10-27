رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: أصدرنا 95 قرارًا ضد انتهاكات الاحتلال

قال السفير الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه تم إصدار 95 قرارًا ضد الاحتلال الإسرائيلي حول انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المفوض السامي أصدر بيانًا الأسبوع الماضي حول ما يحدث في فلسطين، مشيرًا إلى أن مجلس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان أدان كل الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم، 45 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 شخصًا، بينهم امرأة من محافظة الخليل و11 من بيت لحم.