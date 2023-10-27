أثارت الجدل وسُجنت مرتين.. كيف غيرت نوال السعداوي نظرة المجتمع للمراة؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتبة نوال السعداوي في 27 أكتوبر 1931، في كفر طلحة بمحافظة الدقهلية، وهي واحدة من أشهر الكاتبات المصريات، وأحد المرشحات الدائمات للحصول على جائزة نوبل في الآداب.

وتُعرف الدكتورة نوال السعداوي بكتاباتها الجريئة والمثيرة للجدل، والتي تتناول قضايا المرأة وحقوقها، والمجتمع الذكوري، والإسلام، وقد عرضاتها كتاباتها للكثير من الأزمات، فقد تعرضت للمضايقة والتهديد، وسُجنت مرتين.

وفي هذه المناسبة، يرصد "الدستور" في السطور التالية، أشهر 5 كتب لها.

كتاب المرأة والجنس

ألفت “السعداوي” كتاب "المرأة والجنس" عام 1972، ويتناول هذا الكتاب موضوع العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، ويقدم نظرة مختلفة للمرأة والجنس في المجتمع المصري.

وأثار كتاب "المرأة والجنس" الكثير من الجدل عند صدوره، ولكن كان له تأثير كبير على الحركة النسائية في مصر والوطن العربي، فقد ساهم في تغيير النظرة إلى المرأة وحقوقها، ودفع النساء إلى المطالبة بحقوقهن.



كتاب “الأمومة هى الأصل”

ويعد كتاب الأمومة هى الأصل" الصادر عام 1977 من الكتب المشهورة للكاتبة السعداوي ويتناول الكتاب موضوع الأمومة، ويؤكد على أن الأم هي الأصل، وأنها أساس المجتمع، ويقدم الكتاب نظرة مختلفة للأمومة في المجتمعات الذكورية، ويدعو إلى المساواة بين الأمهات والآباء في الحقوق والواجبات.

وأثار كتاب "الأمومة هي الأصل" الكثير من الجدل عند صدوره، ولكنه كان له تأثير كبير على الحركة النسائية في مصر والوطن العربي، فقد ساهم في تغيير النظرة إلى الأمومة، ودفع الأمهات إلى المطالبة بحقوقهن.

كتاب “الجسد المحرم”

وترفض “السعداوي” في كتاب “الجسد المحرم” الصادر عام 1980، النظرة الذكورية للمرأة كجسد فقط، ويتميز الكتاب بجرأته في تناول موضوع جسد المرأة، كما أنه يتميز بفكر الكاتبة النقدي وتحليلها العميق للمجتمع.

ويتضمن كتاب "الجسد المحرم" العديد من القصص والشهادات الواقعية من حياة النساء في المجتمعات الذكورية، وتسلط هذه القصص الضوء على معاناة النساء، وتعرض كيف يتم استغلالهن من قبل المجتمع.



كتاب الإسلام والمرأة

ويعتبر “الإسلام والمرأة” أحد أشهر كتب الدكتورة نوال السعداوي، وصدر في عام 1999، ويتناول الكتاب موضوع المرأة في الإسلام، ويقدم نظرة نقدية للتفسير الذكوري للإسلام، ويتناول هذا الكتاب موضوع المرأة في الإسلام، ويؤكد على أن الإسلام يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، ويقدم كتاب "الإسلام والمرأة" نظرة نقدية للتفسير الذكوري للإسلام، ويدعو إلى تفسير عادل للإسلام يحقق المساواة بين الرجل والمرأة.

كتاب "تعود إلى آدم"

"وأما كتاب حواء تعود إلى آدم (1985)، يتناول هذا الكتاب موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة، ويدعو إلى المساواة بينهما، أثار كتاب "حواء تعود إلى آدم" الكثير من الجدل عند صدوره، ولكنه كان له تأثير كبير على الحركة النسائية في مصر والوطن العربي، فقد ساهم في تغيير النظرة إلى المرأة وحقوقها، ودفع النساء إلى المطالبة بحقوقهن.

من هى نوال السعداوي؟

وتعد الدكتورة نوال السعداوي من أهم الكاتبات المصريات، وأحد المؤثرين في الحركة النسائية العربية. وقد تركت كتاباتها أثرًا كبيرًا على المجتمع المصري والعربي، وساهمت في تغيير النظرة إلى المرأة وحقوقها.

وتتناول هذه الكتب قضايا المرأة وحقوقها، والمجتمع الذكوري، والإسلام. وهي من أشهر أعمال الدكتورة نوال السعداوي، وساهمت في إحداث تأثير كبير على المجتمع المصري والعربي.

وتتميز هذه الكتب بجرأتها وتناولها لقضايا حساسة، مما جعلها تثير الكثير من الجدل. كما أنها تتميز بفكرها النقدي وتحليلها العميق للمجتمع، وتستحق هذه الكتب القراءة والدراسة، فهي تقدم رؤى جديدة ومختلفة حول قضايا المرأة وحقوقها، والمجتمع الذكوري، والإسلام.

اقرأ ايضًا:

نوال السعداوي.. المناضلة