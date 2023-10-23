محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن لمناقشة مستجدات صيانة المعدات الهندسية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور المستشار عمرو حتاتة، المستشار القانوني، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والشئون المالية، وذلك لمناقشة مستجدات صيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء، للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ما تم من مراجعة وحصر جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات، لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والتدريب الجيد

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات، والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدًا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة، ومسئوليتنا جميعًا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعًا ملموسًا.

محافظ الغربية يتفقد أسواق بسيون للتأكد من تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية

وفى سياق متصل، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمراره بالقيام بجولات مفاجئة ومكثفة بصفة يومية على جميع المحالّ التجارية، ومنافذ بيع السلع الغذائية، لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ بمركز ومدينة بسيون، للمرور على عدد من الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية.