الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن لمناقشة مستجدات صيانة المعدات الهندسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور المستشار عمرو حتاتة، المستشار القانوني، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والشئون المالية، وذلك لمناقشة مستجدات صيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء، للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ما تم من مراجعة وحصر جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات، لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والتدريب الجيد

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات، والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدًا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة، ومسئوليتنا جميعًا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعًا ملموسًا.

 

محافظ الغربية يتفقد أسواق بسيون للتأكد من تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية

وفى سياق متصل، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمراره بالقيام بجولات مفاجئة ومكثفة بصفة يومية على جميع المحالّ التجارية، ومنافذ بيع السلع الغذائية، لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ بمركز ومدينة بسيون، للمرور على عدد من الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية.

 

معدات الإغاثة صيانة المعدات الصيانة المستمرة محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن

مواد متعلقة

معدات مصرية تعيد تأهيل معبر رفح تمهيدا لإدخال المساعدات

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

ماذا حدث في شقة الهرم؟.. القصة الكاملة لقتل أجنبية على يد طليقة زوجها وطفلته

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

أسرة من الفيوم تتبرع بـ12 طن ملابس وبطاطين لأهل غزة

حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات