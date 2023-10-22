الخدر والوخز من أعراضه.. أبرز أسباب التهاب الأعصاب وكيفية علاجه

يصاب العديد من الأشخاص بأمراض التهاب الأعصاب، وتختلف الأعراض بحسب نوع العصب ووظيفته، لذا لابد من تحديد العصب المصاب ليتم علاجه بسهولة.

أنواع التهاب الأعصاب

ينقسم التهاب الأعصاب إلى 3 أنواع:

- التهاب في الأعصاب الحسية: قد يتميّز بالشعور بالخدر، والوخز، أو فقدان الشعور والشلل بالمنطقة المصابة.

- التهاب في الأعصاب الحركية: قد يشمل بالأساس أعراض الضعف، وفقدان قوّة العضلات وهزلها.

- التهاب في الأعصاب المختلطة: فقد تؤدّي في الحقيقة إلى تعقيدات أكثر شدّة، لكنّه النوع الأكثر ندرة من بين الباقي.

أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب

ووفقًا لموقع "health" الطبي تتعدد أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب، ويأتي على رأسها التعرض للصدمات الديناميكية، وتلف الأوعية الدموية الواصلة للأعصاب، مما يؤدي إلى نقص التغذية الواصلة للأعصاب وبالتالي التهابها أو تلفها، و في بعض حالات الأمراض المعدية قد تستهدف العدوى الجهاز العصبي على وجه محدّد، مثل عدوى القوباء المنطقية، كما قد يكون مرض السكري في بعض الأحيان أحد أسباب الإصابة بالمرض، أو نقص الفيتامينات.

أعراض التهاب الأعصاب

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا في ألم حاد في الأطراف، والخدر والتنميل في اليدين والساقين، وشلل العصب الوجهي، وضعف الشعور بالأطراف، وعدم القدرة على حمل الأشياء واسقاطها، و مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال.

علاج التهاب الأعصاب

ينقسم علاج التهاب الأعصاب إلى قسمين أحدها العلاج الدوائي، مثل مضادات الالتهاب والاسبرين، في الحالات البسيطة أما في الحالات المتطورة، فقد يتطلب الأمر مسكنات قوية مثل الترامادول، وهناك العلاج الطبيعي الفيزيائي، وله عدة أنواع منها العلاج البارد، وكمادات الحرارة وتفعيل الأعصاب كهربائيًا، والتدليك والوخز بالإبر، وتناول المكملات الغذائية مثل فيتامين B12، وفيتامين B1، والكالسيوم والمغناسيوم،والبروتين، بما يعزز الأعصاب ويساعد على تقويتها.