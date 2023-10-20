الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة.. برنامج" أطفال الحياة" يناقش القضية الفلسطينية

اطفال الحياة
اطفال الحياة

في حلقة استثنائية من برنامج أطفال الحياة قامت الإعلامية سلمى صباحي (ماما سلمى) بتقديم حلقة خاصة عن القضية الفلسطينية بطريقة مبسطة تصل لكل الأطفال، بدأت الحلقة بالوقوف حداداً على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وقدم البرنامج العديد من الفيديوهات التعريفية عن دولة فلسطين وعاصمتها القدس ومدنها المختلفة.

كما ساهم البرنامج في تعريف الأطفال بدولة فلسطين مع ضيوف البرنامج صانعة المحتوى يمنى عاطف، التي تحدثت عن أهمية فلسطين الدينية بطريقة مبسطة للأطفال
ومدرسة الرسم وديان عادل، التي علمت الأطفال رسم خريطة فلسطين وأهم الرموز التي تشتهر بها.

كما قدم البرنامج رسالة من أطفال مصر إلى كل أطفال فلسطين ولكل أطفال العالم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة لفيديو استثنائي من فقرة بطل الحياة عن أطفال فلسطين الأبطال، ومنهم محمد الدرة، عهد التميمي، وفارس عودة.

كما توجه البرنامج بالشكر للدولة المصرية علي دعمها للقضية الفلسطينية ، وأيضاً شكر للهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني، كما خص بالشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي مبادرة التبرع بالدم لصالح فلسطين يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

وكان من ضمن الأطفال المشاركين في الحلقة طفلين فلسطينيين، ميريهان وعبدالرحمن، وتحدثوا عن ذكرياتهم في فلسطين.

حلقة برنامج أطفال الحياة سلمى صباحي الفلسطينيين البرنامج الأطفال

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