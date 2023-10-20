رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع دعم القضية الفلسطينية بهاشتاج "جمعة التفويض"

تداول رواد السوشيال ميديا صور مظاهرات المصريين دعمًا للقضية الفلسطينية وذلك عبر هاشتاج “جمعة التفويض” بموقع التواصل الاجتماعي (X).

رواد السوشيال ميديا عن مظاهرات دعم غزة "القضية واضحة عند المصريين"

وتفاعل رواد السوشيال ميديا من بداية اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 من خلال هاشتاج "جمعة التفويض"، بصور لمظاهرات المصريين الداعمين للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب شعب غزة، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الاستمرار على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

رواد السوشيال ميديا عن مظاهرات دعم غزة "القضية واضحة عند المصريين"

وتزامنًا مع انطلاق المظاهرات في مصر بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للتعبير عن مساندة أهل غزة في الأزمات، وذلك بعد تعرضهم لأبشع الجرائم معدومة الإنسانية من قبل الإحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

ويعرض “الدستور ” في هذا التقرير تفاصيل دعم رواد السوشيال ميديا من كل مكان لدور المصريين لدعم أهل غزة خلال هذه الفترة بعد تعرضهم للعديد من الهجمات على يد الإحتلال الإسرائيلي، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

مظاهرات حاشدة

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق “إكس”، قائلًا:"مظاهرات حاشدة في مصر والهتافات هى البطل الصوت أهم من الصورة".

رواد السوشيال ميديا عن مظاهرات دعم غزة "القضية واضحة عند المصريين"

وعلق آخر:" مظاهرات الجامع الأزهر تعبر الشارع بالآلاف".

رواد السوشيال ميديا عن مظاهرات دعم غزة "القضية واضحة عند المصريين"

وعلق آخر:"‏مصر اليوم على موعد مع تظاهرات متوقعة لم تشهدها منذ ١٠ أعوام أكبرها من الجامع الأزهر".