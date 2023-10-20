الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع دعم القضية الفلسطينية بهاشتاج "جمعة التفويض"

جمعة التفويض
جمعة التفويض

تداول رواد السوشيال ميديا صور مظاهرات المصريين دعمًا للقضية الفلسطينية وذلك عبر هاشتاج “جمعة التفويض” بموقع التواصل الاجتماعي (X).

رواد السوشيال ميديا عن مظاهرات دعم غزة "القضية واضحة عند المصريين"

وتفاعل رواد السوشيال ميديا من بداية اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 من خلال هاشتاج "جمعة التفويض"، بصور لمظاهرات المصريين الداعمين للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب شعب غزة، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الاستمرار على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

رواد السوشيال ميديا عن مظاهرات دعم غزة "القضية واضحة عند المصريين"

وتزامنًا مع انطلاق المظاهرات في مصر بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للتعبير عن مساندة أهل غزة في الأزمات، وذلك بعد تعرضهم لأبشع الجرائم معدومة الإنسانية من قبل الإحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

txt

رفضا لمخطط التهجير.. مظاهرات حاشدة في المحافظات تضامنا مع غزة (فيديو)

ويعرض “الدستور ” في هذا التقرير تفاصيل دعم رواد السوشيال ميديا من كل مكان لدور المصريين لدعم أهل غزة خلال هذه الفترة بعد تعرضهم للعديد من الهجمات على يد الإحتلال الإسرائيلي، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

مظاهرات حاشدة

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق “إكس”، قائلًا:"مظاهرات حاشدة في مصر والهتافات هى البطل الصوت أهم من الصورة".

رواد السوشيال ميديا عن مظاهرات دعم غزة "القضية واضحة عند المصريين"

وعلق آخر:" مظاهرات الجامع الأزهر تعبر الشارع بالآلاف".

رواد السوشيال ميديا عن مظاهرات دعم غزة "القضية واضحة عند المصريين"

وعلق آخر:"‏مصر اليوم على موعد مع تظاهرات متوقعة لم تشهدها منذ ١٠ أعوام أكبرها من الجامع الأزهر".

رواد السوشيال ميديا عن مظاهرات دعم غزة "القضية واضحة عند المصريين"
غزة مظاهرات دعم غزة أهل غزة المظاهرات الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

بالدم بالروح غزة مش هتروح.. أعضاء مستقبل وطن يشاركون في مظاهرات حاشدة تأييدًا للرئيس السيسي

رفضا لمخطط التهجير.. مظاهرات حاشدة في المحافظات تضامنا مع غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"الداخلية" تؤمّن التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين في مختلف الميادين

الجارديان: مصر أنقذت فلسطين من نكبة ثانية والغرب يتجاهلون الضغط على إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟