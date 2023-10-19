الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بيمن: ندعو أبناء الكنيسة على الخروج في مسيرات الجمعة دعمًا للفلسطينيين

الأنبا بيمن
الأنبا بيمن

طالب الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، أساقفة ومطارنة الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتشجيع الأقباط على المشاركة في المسيرات والحشد الجماهيري لأبناء الكنيسة بجميع الفئات، الآباء الكهنة والخدام والشباب والكشافة، غدًا الجمعة الساعة الواحدة ظهرًا لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس في بيانها: نظرًا للأحداث الجارية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، وقد انعكس ذلك بوضوح على كلمة صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية بخصوص الأوضاع الإنسانية المحزنة وقصف مستشفى الأهلي المعمداني متحديين كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتأييدا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الأحداث الجارية في فلسطين، ورفض فكرة تهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة.

وإيمانًا بدور الكنيسة الإيجابي على مر العصور.. نرجو من نيافتكم الاهتمام والتشجيع للخروج في المسيرات والحشد الجماهيري لأبناء الكنيسة بجميع فئاتها، الآباء الكهنة والخدام والشباب والكشافة، غدًا الجمعة 20 / 10 /2023م الساعة الواحدة ظهرًا؛ لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومناهضة الاعتداءات الغاشمة على الأبرياء والمدنيين، لذلك توجب علينا أن ننبذ العنف ونعبر عن رأينا بطرق سلمية ونصلي أن يحل الله بسلامه في العالم بأسره.

واختتم البيان: راجون من الرب أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر سالمة، بصلواتكم وصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

الأنبابيمن مطران نقادة وقوص لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس الشعب الفلسطيني مستشفى الأهلي المعمداني

مواد متعلقة

رؤساء كنائس القدس يدينون الهجوم على المستشفى المعمداني بغزة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترسل مساعدات عاجلة لقطاع غزة

من أثينا.. باحث قبطي: الرئيس السيسي الأجدر بثقة المصريين

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديسان سرجيوس وباخوس

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيى ذكرى المكرم جورج من أوجسبورج

بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يلقي كلمة في أعمال الجمعية العامة لسينودس الأساقفة

"فرح وعطاء" بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي لكبار السن

أقباط من أجل الوطن: بيان البرلمان الأوروبي يفتقد إلى المصداقية

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف صاروخية أطلقت تجاهها من اليمن

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

"مرابطون حتى الإغاثة".. أجواء معبر رفح قبل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى