الأنبا بيمن: ندعو أبناء الكنيسة على الخروج في مسيرات الجمعة دعمًا للفلسطينيين

طالب الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، أساقفة ومطارنة الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتشجيع الأقباط على المشاركة في المسيرات والحشد الجماهيري لأبناء الكنيسة بجميع الفئات، الآباء الكهنة والخدام والشباب والكشافة، غدًا الجمعة الساعة الواحدة ظهرًا لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس في بيانها: نظرًا للأحداث الجارية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، وقد انعكس ذلك بوضوح على كلمة صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية بخصوص الأوضاع الإنسانية المحزنة وقصف مستشفى الأهلي المعمداني متحديين كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتأييدا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الأحداث الجارية في فلسطين، ورفض فكرة تهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة.

وإيمانًا بدور الكنيسة الإيجابي على مر العصور.. نرجو من نيافتكم الاهتمام والتشجيع للخروج في المسيرات والحشد الجماهيري لأبناء الكنيسة بجميع فئاتها، الآباء الكهنة والخدام والشباب والكشافة، غدًا الجمعة 20 / 10 /2023م الساعة الواحدة ظهرًا؛ لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومناهضة الاعتداءات الغاشمة على الأبرياء والمدنيين، لذلك توجب علينا أن ننبذ العنف ونعبر عن رأينا بطرق سلمية ونصلي أن يحل الله بسلامه في العالم بأسره.

واختتم البيان: راجون من الرب أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر سالمة، بصلواتكم وصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.