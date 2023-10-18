مندوب مصر بالأمم المتحدة: جرائم الاحتلال لا يمكن التغاضى عنها بالمرة

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إنّ الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية تحمل في طياتها على نحو غير مسبوق أخطارًا لا يمكن تصورها على أمن المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين، وإن كانت أخطارًا غير مستبعد وقوعها وسبق التحذير منها والعمل مرارًا من جانبنا على تلافيها جراء احتلال لا يمكن استمراره بأكثر من ذلك المدى الزمني وجرائم لا يمكن التغاضي عنها بالمرة.

وأضاف عبدالخالق، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، أن استمرار ذلك الاحتلال الاسرائيلي والإجراءات الأحادية خاصة ما يتعلق ببناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية والاستفزازات والجرائم المتكررة من جانب المستوطنين ومن يدعمهم، والتدنيس المستمر للمقدسات الدينية وانسداد الأفق السياسي بسبب التعنت الإسرائيلي والتعالي على الشرعية الدولية، كل ذلك كان بمثابة الوقود الذي ينتظر أن تقترب منه النار لكي يشتعل.

وتابع: "وحتى لا تختلط الأمور على البعض منا ويتصيد أحد، ما تقدم من قول باستخدام سردية مرفوضة لاتهامنا بتبرير الإرهاب، فإننا نعيد التأكيد أماكم هنا وأمام هذا المجلس الموقر وأمام العالم أجمع رفضنا القاطع وإدانتنا الصريحة له ولأي استهداف للمدنيين، وهو الموقف الذي سبق أن عبرنا عنه بوضوح وعبرت عنه كافة الدول العربية من خلال قراراتها الصادرة عن الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في 11 أكتوبر الجاري".

وفشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، في تبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة، حيث استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.