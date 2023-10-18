الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: جرائم الاحتلال لا يمكن التغاضى عنها بالمرة

السفير أسامة عبدالخالق
السفير أسامة عبدالخالق

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إنّ الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية تحمل في طياتها على نحو غير مسبوق أخطارًا لا يمكن تصورها على أمن المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين، وإن كانت أخطارًا غير مستبعد وقوعها وسبق التحذير منها والعمل مرارًا من جانبنا على تلافيها جراء احتلال لا يمكن استمراره بأكثر من ذلك المدى الزمني وجرائم لا يمكن التغاضي عنها بالمرة.

وأضاف عبدالخالق، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، أن استمرار ذلك الاحتلال الاسرائيلي والإجراءات الأحادية خاصة ما يتعلق ببناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية والاستفزازات والجرائم المتكررة من جانب المستوطنين ومن يدعمهم، والتدنيس المستمر للمقدسات الدينية وانسداد الأفق السياسي بسبب التعنت الإسرائيلي والتعالي على الشرعية الدولية، كل ذلك كان بمثابة الوقود الذي ينتظر أن تقترب منه النار لكي يشتعل.

وتابع: "وحتى لا تختلط الأمور على البعض منا ويتصيد أحد، ما تقدم من قول باستخدام سردية مرفوضة لاتهامنا بتبرير الإرهاب، فإننا نعيد التأكيد أماكم هنا وأمام هذا المجلس الموقر وأمام العالم أجمع رفضنا القاطع وإدانتنا الصريحة له ولأي استهداف للمدنيين، وهو الموقف الذي سبق أن عبرنا عنه بوضوح وعبرت عنه كافة الدول العربية من خلال قراراتها الصادرة عن الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في 11 أكتوبر الجاري".

وفشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، في تبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة، حيث استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

الامم المتحدة جرائم مجلس الأمن الإحتلال الإسرائيلي المستوطنات التعنت الإسرائيلي

مواد متعلقة

أسامة عبدالخالق يعرض رؤية مصر الواضحة تجاه الأحداث التى يشهدها قطاع غزة

مندوب فلسطين: مجلس الأمن فشل في التصدي لجرائم الاحتلال في غزة

إيهاب وهبة: مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

حسام الخولي: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية

فيبي فوزي: نقف جميعًا صفًا واحدًا خلف قيادة الرئيس السيسي

"أبوشقة": موقف مصر شعبًا وقيادة واضح وصريح وحدودها وأمنها خط أحمر

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

مجلس الشيوخ يؤيد الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

عاجل.. الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الأشقاء بفلسطين

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

محمد صلاح يخرج عن صمته ويدعم غزة: يجب أن تتوقف المجازر (فيديو)

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد اي مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن