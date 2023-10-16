الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: من المبكر التكهن بتداعيات حرب غزة الاقتصادية

غزة
غزة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الإثنين، إن من السابق لأوانه التكهن بـالتداعيات الاقتصادية للتصعيد في غزة، مضيفة أن أثر هذا الصراع سيعتمد على ما إذا كان سيتسع نطاقه في المنطقة.

وقالت في تصريحات تليفزيونية إنه من السابق لأوانه التكهن إذا كانت ستحدث تداعيات ملموسة أم لا.

وأضافت الوزيرة الأمريكية: أعتقد أن الأهم يعتمد على إذا ما كانت الأعمال القتالية ستمتد لأبعد من إسرائيل وغزة، وهذه بالتأكيد نتيجة نود تجنبها.

 

الأونروا

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الأحد، عن أن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مديرة التواصل في الوكالة جولييت توما قولها إن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى من التصعيد.

وبدأت إسرائيل الحرب على غزة بعد أن شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجومًا مباغتًا برًا وبحرًا وجوًا، حمل اسم "طوفان الأقصى".

الخزانة الامريكية وزيرة الخزانة الأمريكية غزة أونروا جولييت توما التصعيد

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