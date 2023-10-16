الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كاتب صحفى: القوافل الإغاثية المرسلة لغزة تشكل ضغطًا على العالم

القوافل
القوافل

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن الشعب المصري يضرب الأمثلة في كل المواقف الإنسانية بعد وقوفه بجانب الأشقاء في فلسطين، لافتا إلى أن حملات التبرع بالدم وتقديم المساعدات تؤكد أن القضية الفلسطينية في قلب وعقل الشعب المصري، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي بإرسال القوافل الإغاثية  إلى غزة في ظل التصعيد الجاري بفلسطين.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن تجهيز القوافل من قبل التحالف الوطني ومبادرة حياة كريمة يشكل ضغطا على العالم، لأنه في حال رفض الجانب الإسرائيلي دخول هذه المساعدات للأشقاء في فلسطين، يستلزم ذلك دخول المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحصار على غزة.

دخول المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحصار على غزة

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن وضوح دور مصر في إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة لرفع المعاناة عن الأشقاء في غزة في الوقت الحالي جراء القصف العشوائي الذي يتم على المدنيين في الوقت الحالي، والأعمال الإجرامية التي يرتكبها العدو من قطع المياه والكهرباء وعمليات التهجير بالإجبار.

الكاتب الصحفى الشعب المصري المواقف الإنسانية القضية الفلسطينية المساعدات القوافل الإغاثية غزة

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