جمال الكشكى: حوار الرئيس السيسى مع بلينكن اتسم بالقوة والمصارحة الحاسمة

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير "الأهرام العربي"، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، اتسم بالقوة والمصارحة الحاسمة.

وأضاف الكشكي، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء رسالة واضحة على مساندة الرئيس السيسي للشعب الفلسطيني، وسعيه لحل هذه القضية التي تجاوزت الـ75 عامًا.

وأشار الكشكي إلى أنه فيما يتعلق بالموقف المصري، شدد الرئيس السيسي على عدم استقرار الشرق الأوسط دون استقرار الشعب الفلسطيني.