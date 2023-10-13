الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد أبو بكر: "القاهرة الإخبارية" نجحت في تغطيتها لأحداث غزة

خالد ابو بكر
خالد ابو بكر

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بأداء قناة “القاهرة الإخبارية” في تغطية الأخبار والأحداث الدائرة في قطاع غزة، مشددًا على أن القناة المصرية نجت بامتياز رغم مرور فترة قصيرة على انطلاقها.

وأضاف “أبو بكر”، خلال تقديم حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه عبر قناة "on": "، إن :"قناة القاهرة الإخبارية نجحت  إقليميًا وجابت جون، وإحنا معاهم ونشجعهم".

واستنكر “أبو بكر” اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم عمل قناة القاهرة الإخبارية، وتوجيه الأسلحة للأطقم الإعلامية، متسائلًا :" أين الأمم المتحدة وحقوق الإنسان؟.. هو حقوق الإنسان بتقفل بعد الضهر عند إسرائيل؟".

وفي وقت سابق من اليوم، عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” لقطات مصورة من انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي والخيالة واطلاق القنابل تجاه الشبان الفلسطينيين، كما عرضت لحظة منع مراسلتها من تغطية الأحداث في القدس.

الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خالد أبو بكر قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة

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