أعضاء حزب الإصلاح والنهضة يشاركون فى حملة التبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى

شارك أعضاء حزب الإصلاح والنهضة، في الحملة الشعبية الموسعة التي انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة في كافة محافظات الجمهورية، من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين.

وتسابق المصريون للتبرع بالدم لصالح أهالى قطاع غزة، على خلفية العدوان الإسرائيلى الغاشم الذى يستهدف القطاع منذ السبت الماضى ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التى نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات ومدن إسرائيلية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ودعا التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى بيان، الخميس، جميع المصريين للمشاركة فى الحملة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.