الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إخلاء مستشفى الدرة للأطفال بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن تعرض مستشفى الدرة للأطفال الواقع شرق غزة للقصف بقنابل الفسفور الأبيض من قبل الاحتلال.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن وزارة الصحة الفلسطينية، أخلت مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي له بقنابل الفسفور الأبيض.

‎وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة إلى 1799 شهيدًا و6388 جريحًا.

كما أكدت "يونيسف - منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، في وقت سابق، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر عن استشهاد 447 طفلًا فلسطينيًا جراء العدوان المستمر.

 

القاهرة الإخبارية مستشفى الدرة للأطفال قنابل الفسفور الأبيض الإحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية

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