الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مخطط الاحتلال يستهدف تصفية الأراضى الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض

الاحتلال
الاحتلال

صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها. 

 مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال بتصفية الأراضى الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم. 

وحذرت المصادر من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيًا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء.

 وأشارت إلى أن هذا الأمر "تصدت له مصر ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفه واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التى تتم تصفيتها الآن".

مصادر أمنية مصرية القضية الفلسطينية الأراضي الفلسطينية أهداف الاحتلال القاهرة الإخبارية

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