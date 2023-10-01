الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

للعام القضائي الجديد.. تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة

محكمة استئناف القاهرة
محكمة استئناف القاهرة

انتهى المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة من تشكيل مجلس هيئته الجديدة للعام القضائي الجديد.

وجاء تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة كالآتي:

مجدي أبوبكر  رئيس المكتب الفني والمتابعة.
- عمر فاروق موسى  عضو المكتب الفني.
- محمود يوسف محمود  عضو المكتب الفني.
- إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى عضو المكتب الفني.
- سامح السيد حسين عضو المكتب الفني.
- عبد القادر حمزة عضو المكتب الفني.
- فتحي صالح حسين محمد حماد عضو المكتب الفني.
- أحمد محمد محمد أحمد العنيسي عضو المكتب الفني.
أحمد وفيق عثمان عضو المكتب الفني.
ثانيا: عضو المكتب الفني لمأمورية القاهرة الجديدة بالإضافة إلى عمله القاضي  أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان الرئيس بالمحكمة.
ثالثا: عضو المكتب الفني لمأمورية شمال القاهرة، القاضي جمال إبراهيم إبراهيم عليوة الرئيس بالمحكمة.
عضو المكتب الفني لمأمورية استئناف القاهرة ببدر بالإضافة إلى عمله القاضي وجدي محمد عبد المنعم محمد عبده الرئيس بالمحكمة.

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