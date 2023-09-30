تطوير القدرات اللوجستية.. إنجازات تحققت في عهد الرئيس السيسى

الحكومـة اعتمدت 80 مشروعا بإجمالي تكلفة 129 مليـار جنيـه لتطوير الموانئ

الموانئ البحري تقوم بنقل أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية

موانىء الإسكندرية وجرجوب والعريش ودمياط قادرة على المنافسة الدولية



اعتمـدت الحكومـة خطة متكاملـة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعا تم تنفيذ البعـض، وجار تنفيذ البعض الآخر بإجمالي تكلفة 129 مليـار جنيـه ويجـري التنفيـذ بأيـدي عاملـة حوالي 50 ألـف عامـل، بمشاركة حوالي 100 شـركة مـن شـركات القطـاع الخـاص، بعضهـا أقـام تحالفـات مـع شـركات عالميـة فـي هـذا المجـال لتنفيـذ خطـة التطوير والتشـغيل.

ويشمل تطويـر الموانئ المصريـة إنشـاء أرصفة جديدة بإجمالي أطـوال 35 كـم، وبأعمـاق تتـراوح مـن 15 إلـى 18 متـرا. فيسـتهدف وصـول إجمالي أطـوال الأرصفـة فـي الموانـئ البحريـة المصريـة إلـى 73 كـم وإنشاء حواجز أمـواج بإجمالي أطوال 15 كـم ويستهدف تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليـون طـن بدلا من 185 مليـون طـن سنويا، وأن تستوعب 22 مليون حاوية بـدلا مـن 12 مليون حاوية مكافئة سنويا.

من جانبه، يقول اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري إن الموانئ البحرية هي المحور الرئيسي في صناعة النقل البحري حيث يتم نقل أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية، فالنقل البحري يقع على عاتقه مسئولية نقل السلع والبضائع الاستراتيجية والحيوية اللازمة لحياة البشرية في أنحاء العالم.

وأضاف اللواء إسماعيل أن قطاع النقل البحري منذ إنشائه عام 1961 يهدف إلى تطوير وتنمية وزيادة القدرة التنافسية للنقل البحري المصري من خلال تحقيق التكامل فيما بين الموانئ البحرية المصرية لتعزيز التنافسية مع الموانئ المجاورة لكي تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تيسير التجارة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي.

وأشار إسماعيل إلى أن إستراتيجية وزارة النقل لا تقتصر على مفهوم نقل البضائع والركاب فقط ولكنها تشمل تطبيق مفهوم التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 – من خلال توفير وتكامل شبكات نقل ذات كفاءة وجودة لتحقيق متطلبات التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذًا للمشروعات القومية الكبرى في جميع المجالات.

وأوضح أن قطاع النقل البحري، في ضوء التوجهات السياسية والوزارية، تقوم بالتحديث والتطوير المستمر لمواكبة المعايير العالمية في مجال النقل البحري بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بصناعة النقل البحري وخاصة القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية والتطوير.

يذكر أن وزارة النقل تقوم بجهود متعـددة لتطوير الموانئ منها ما تم فى ميناء الإسكندرية.

كان ميناء الاسكندرية يعاني حتــى سـنوات قريبة مـن تدني معدلات الشحن والتفريغ على غراره جميع الموانئ نتيجة لتهالك وقـدم معـدات وأونـــاش الشـــركات العاملة في الشحن والتفريغ وعدم امتالكهـــا عمالـــة مدربـــة هـذا فضـلا عـن تكدس الأرصفة بالسيارات المســـتوردة نتيجـــة حركـــة الاســـتيراد غيـر العادية على خلفية مبادرة زيرو جمـــارك، فوصل عدد الســيارات المستوردة في اليوم الواحد لنحو 7 آلاف ســيارة.

فتــم وجــار تنفيــذ سلســلة مــن المشـروعات لتحسين حركــة التجــارة والشحن والترانزيت بمينــاءي الإســكندرية والدخيلــة مينــاء الإســكندرية الكبيــر كان مــن أبرزها: اللجـوء إلـى مشـروع الجـراج متعـدد الطوابـق، يسـتوعب 3500 سـيارة فـي اليـوم، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألـف متـر مربـع، بتكلفة 400 مليون جنيه وتم رفـع كفـاءة كوبري 27 الـذي يربط مينـاء الإسـكندرية بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة تجاوزت الـ 60 مليـون جنيـه، مـع متابعـة صيانته بشكل دوري، لتخفيف العبء المروري علـى منطقـة القبـاري غربـي الإسـكندرية.

كما تم تنفيد مشـروع تطويـر منطقـة الخدمـات البحريـة بالمينـاء لتسـتوعب القاطـرات الجديدة لخدمـة الأرصفـة وتوسعات الميناء الحالية والمستقبلية وتم بناء وتوريد 6 قاطرات بتكلفة 381،3 مليون جنيه وتأهيل كوبري الطريق الشرياني جهـة باب 22 شاملا وصلة الإسكندرية للحاويات بتكلفة 24 مليون جنيه.

كما تم إعـادة تأهيـل حاجـز أمواج الدخيلة، وإعـادة وتأهيل وصيانة األرصفـة البحرية،92 94 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 بتكلفـة 110 مليـون جنيـه وتم إنشـاء وتشـغيل وصيانـة محطـة متعددة الأغراض علـى الأرصفـة 55-62 بتكلفة 5.150 مليـارات جنيه. إنشـاء رصيـف 3/85 )محطـة تفريغ/ تـداول األخشـاب( بطول 433 ً متـرا وعمق 15.5 ً متـرا ويسـمح بتراكـي سـفن حتـى 70 ألف طن بتكلفـة 382،5 مليـون جنيه. إنشـاء وصلـة حـرة لربـط مينـاء اإلسـكندرية بالطريق الدولـي السـاحلي )محور 54( بتكلفـة 905 مالييـن جنيـه، وإنشـاء البنيـة التحتيـة لمنطقـة السـاحات الجديـدة المنقولـة مـن الشـركة التجاريـة لألخشـاب بتكلفـة 305 مالييـن جنيـه. إنشـاء منطقـة لوجسـتية علـى ترعـة النوباريـة؛ بهـدف زيـادة المسـاحة األرضيـة ًـا لمينـاء اإلسـكندرية مـن خلال إنشـاء ظهيـر لوجسـتي علـى مسـاحة 273 فدان متص ًلا بوسـائل النقـل متعـدد الوسـائط. إنشــاء محطــة الصــب غيــر النظيــف خلــف رصيــف 90 بمينــاء الدخيلــة بتكلفــة 6.1 مليــارات جنيــه. زيـــادة عـــدد المعامـــل الموجـــودة فـــي مينـــاء الدخيلـــة مـــن 8 معامـــل صناعيـــة إلـــى 28 معمـــلا صناعيـــا تغطـــي كافـــة مجـــاالت الفحـــص تم إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة إنشـــاء محطـــة تـــداول الصـــب الجـــاف بيـــن رصيفـــي 91 و92 بمينـــاء الدخيلـــة.

ميناء جرجوب

ميناء جرجوب يقـع علـى بعـد 70 كـم غـرب مدينـة مرسـى مطـروح بالتحديد بمدينة النجيلة، تكلفـة مشـروع المينـاء ومدينـة جرجـوب 10 مليارات دولار، يتـم تنفيذهـا علـى 3 مراحــل المرحلــة األولــى بتكلفــة مليــاري جنيــه، ويتــم تمويــل المشــروع بنظــام BoT، وتبلـــغ حصـــة مصـــر فـــي المينـــاء،%51 وينفـــذه تحالـــف 16 شـــركة عالميـــة.

ومـــن المقـــرر أن يوفـــر المينـــاء فقـــط حوالـــى 30 ألـــف فرصـــة عمـــل، وهـــو يعـــد المينـــاء األقـــرب لســـواحل أوروبـــا، ويربـــط قـــارة أوروبـــا بإفريقيـــا. ومـــن المقـــرر أن يكـــون طـــول رصيـــف المينـــاء المدنـــي 1080.8 ألـــف متـــر، وســـيكون بغاطـــس 15 ً متـــرا، ودوران الســـفن 450 ً متـــرا، وحاجـــز صخـــري لكســـر الامـــواج بطـــول 3 كـــم فــي عمــق البحــر.

ميناء العريش

ميناء العريش ً يقـــع المينـــاء شـــرقا علـــى ســـاحل البحـــر الابيـــض المتوســـط لشـــبه جزيـــرة ســـيناء علـــى حوالـــي 53 كـــم مـــن الحـــدود المصريـــة الفلســـطينية فـــي رفـــح ويتكون بشـكل أساسـي مـن: محطـة صـب جـاف، ورصيـف 242 م لمناولـة بضائـع والبضائــع العامــة، ورصيــف ثــان (عمــق ميــاه الرصـيـف 4 أمتــار(

وتتوفــر أيضــا مرافــق لرســو ســفن الصيــد التــي يصــل طولهــا إلــى 60 متــرا. يبلــغ طــول قنــاة الوصــول 270 م وعرضهــا 100 م. ويتــراوح عمــق الميــاه مــن 9 م إلــى 11 م. يتــم اســتخدام عواميــن للمســاعدة المالحيــة 56000 متـر مربـع منهـا تسـتخدم للتخزيـن المينـاء يغطـي مسـاحة تقريبيـة 40 فدان المفتـوح للسـلع الجافـة. علاوة علـى ذلك، تتوفر سـقيفتان بحجم مشـترك 1500 متر مربع لتخزيـن البضائـع الحساسـة أشـعة الشـمس والطقـس.

تتكـون محطـة الصـب الجـاف مـن رصيفيـن أحدهمـا يسـتخدم بنصـف السـعة لتحميـل / تفريـغ للبضائـع العامـة وتتكـون محطـة الشـحن العامـة بمينـاء العريـش مـن رصيـف واحد يسـتخدم 50٪ منـه لتحميـل وتفريـغ البضائـع الجافـة. وبعـد تنفيـذ أعمـال التطويـر الحاليـة للمينـاء، سـتصل المسـاحة الاجماليـة إلـى 65000 م 2 وسـيكون الجـدار الرئيـسى بطـول إجمالـي 369 م

مينـاء دميـاط

يتـم تطويـر مينـاء دميـاط علـى عـدة مراحـل. وفـي المرحلـة الاولـى مـن التطويـر، سـيتم تحويـل مينـاء دميـاط إلـى مركـز تجـاري عالمـي لحاويـات الترانزيـت فـي البحـر األبيـض المتوسـط، والـذي سـيتبعه بعـد ذلـك إنشـاء ممرات لوجسـتية تصـل إلى مناطـق التصنيع المختلفـة فـي مصـر عـن طريـق شـبكة السـكك الحديديـة.

ومـن أهـم المشـروعات التي تم ويجـري تنفيذها فـي الميناء بتكلفة أكثر مـن 11 مليار جنيـه، إنشـاء محطـة متعـددة الاغـراض (رصيف بطول 681 ً متـرا وعمق 17 ً متـرا، بتكلفة أكثر من 1.3 مليـار جنيه)، تعميق الممر المالحي وحوض الدوران إلى 16 ً مترا بتكلفة 189 مليون جنيه.

إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4،5 مليارات جنيه. بناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 ً طنا بتكلفة 832 مليون جنيه. تعديـــل وتطويـــر منطقـــة الحاجـــز الغربـــي بالمينـــاء ) وإنشـــاء حاجـــز أمـــواج غربـــي مســـتجد بطـــول 3600 متـــر وإنشـــاء امتـــداد للحاجـــز الشـــرقي بطـــول 1565 ً متـــرا( بتكلفـــة 1.9 مليـــار جنيـــه.

تعميق الخط المالحي بالميناء وحوض الدوران إلى 18 ً مترا بتكلفة 1.1 مليار جنيه وإنشاء محطة الحاويات ”تحيا مصر 1“؛ لخدمة حركة الصادرات المصرية ومـن المتوقـع أن تبـدأ المحطـة 2 الجديـدة فـي مينـاء دميـاط عملياتهـا بحلـول عـام،2024 وســتبلغ طاقتهــا التشــغيلية اإلجماليــة النهائيــة 3.3 مالييــن حاويــة نمطيــة، وســـتكون بمثابـــة مركـــز نقـــل اســـتراتيجي مخصـــص لشـــركة Lloyd-Hapag فـــي شــرق البحــر المتوســط و زيادة المعامل الخاصة بالفحص في ميناء دمياط من 9 معامل إلى 13 معملا