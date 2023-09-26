التفاصيل الكاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية

تعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل من أكثر المنظومات التى حقتت نجاح ملحوظ خلال الفترة الماية، نظرا لما تخدمه من قطاع ضخم من المواطنين في المحافظات المختلفة، وواحدم من تلك المحافظات محافظة الإسماعيلية حيث شهدت منظومة التأمين الصحي بها إقبال ضخم من المواطنين خاصة أن المنظومة متكاملة الخدمات.

وتسلط «الدستور» الضوء على أبرز المعلومات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي في الإسماعيلية.

تمكنت منظومة التأمين الصحي الشامل من تحقيق إنجاز كبير في محافظة الإسماعيلية وقدمت العديد من الخدمات للمواطنين في المحافظة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المواطنين اللذين رحبوا تلك المبادرة بشكل كبير.

تعليمات الرئيس شملت تطوير التأمين الصحي

تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن حرص الدولة على توفير حياه كريمة للمواطنين بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

"التأمين الصحي شمل 66 منشأة"

ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشأة صحية، وقد تم افتتاح 12 مستشفى بالإضافة إلى 54 مركزا ووحدة لطب الأسرة.

حظيت محافظة الإسماعيلية باهتمام الدولة في العديد من المشروعات التنموية على مدار السنوات الماضية، سواء الصناعية أو المبادرات التي أنشئت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضاً منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي بدأ من الإسماعيلية.

منظومة التأمين الصحي التكلفة الخاصة بها في محافظة الإسماعيلية بلغت 10،125 مليار جنيه مصري، وشملت تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية والتشغيل التجريبي للمنشآت الصحية بالمحافظة.

افتتاح 12 مستشفي ضمن التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

شمل مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية، افتتاح 12 مستشفى، بالإضافة إلى 54 مركزاً ووحدة لطب الأسرة، وبلغت تكلفة مشروعات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة أكثر من 10 مليارات جنيه.

منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية مازالت تقدم خدماتها للمواطنين وسيتم التطوير فيها لخال الفترة المقبلة لتستوعب مزيد من المواطنين وتوفر مزيد من الراحة للمواطن المصرى.

الجدير بالذكر ان الدولة تقدم عدد من الخدمات للمواطنين سواء في مجال التعليم أو مجال الصحة.