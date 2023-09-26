وزير التعليم العالى: الجامعات تقدم مسارات تعليمية جديدة تناسب احتياجات سوق العمل

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية المختلفة قدمت دورات تدريبية للأساتذة لتأهيل أعضاء هيئات التدريس على البرامج الدراسية الجديدة.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال جلسة بناء الإنسان، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق طلاب مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا لدينا مراكز للتوظيف واكتساب مهارات سوق العمل وتدريب على وظائف المستقبل، وفي النهاية يحصل المتدرب على شهادة من جهة التدريب وشهادة أخرى أكاديمية، لافتًا إلى أن مختلف الجامعات المصرية أصبحت تقدم مسارات تعليمية جديدة تناسب احتياجات سوق العمل.