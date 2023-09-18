"المرصد الليبى" يوضح سبب نفى الأرقام الأممية حول ضحايا العاصفة "دانيال"

قال مدير المرصد الليبي للكوارث الدكتور توفيق العبدلي، إن المرصد يهدف لإزالة الأسباب الطارئة وتقليل احتمالية حدوث الكوارث، وتقليل المخاطر والتهديدات.

توفير مساكن مؤقتة للمنكوبين في ليبيا

وأضاف العبدلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، مع الإعلامية مروة فهمي على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حاليًا يتم التعامل مع العائلات التي فقدت منازلها، بتوفير أماكن لها داخل مؤسسات تعليمية وبعض الفنادق في المناطق القريبة من المدن المنكوبة، وهو مسكن مؤقت لهم، وفيما بعد سيتم وضع خطط لتوفير مساكن دائمة.

خطط إعادة إعمار ليبيا

وبالنسبة لخطط أعمار ليبيا، أكد أن درنة مازالت تحت الإنقاذ، وجاري انتشال جثامين الضحايا، وفرق الإنقاذ تنتشر للبحث عن المفقودين.

وأردف أن البحث مستمر طالما أن هناك عدد من المفقودين، وكلما زاد عدد الموتى قل عدد المفقودين

وثمن مدير المرصد الليبي للكوارث، مجهودات الشعب المصري وتضامنه مع الشعب الليبي وما ألم بدرنة والمدن الشرقية، وقال: "ليس غريب على مصر دولة وشعبا، لديها تاريخ عريق، ومدى التعاون من مصر لا يمكن أن يوصف.

أسباب نفي الهلال الأحمر الليبي الأرقام الأممية حول أعداد الضحايا

وأوضح أن الهلال الأحمر الليبي، نفى الأرقام الأممية حول أعداد الضحايا والمنكوبين، لأنه أعلن أرقامًا متضاربة، ولا يمكن وضع رقم ثابت حتى يتبين عدد نهائي، لأن الأرقام متضاربة.

ولفت إلى أن الجهود الإغاثية عظيمة وتشكر، وفرق الإنقاذ تقوم بعملها، والقوات المسلحة والداخلية والبعثات المحلية، وتم تقسيم المنطقة إلى عدة مقاطعات، موجهًا الشكر إلى الدول العربية والأجنبية التي قدمت مساعدات لوجيستية، وبالأخص مصر.