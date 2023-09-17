الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

عقد مؤتمر الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولى للمونودراما الخميس

مهرجان القاهرة الدولى
مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

ينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رءوف، يوم الخميس المقبل 21 سبتمبر، بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وهم: الفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، ولفيف من المسرحيين.

يذكر أن الدورة السادسة من المهرجان تشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، چورچيا، وفرنسا، والمكسيك، وأوكرانيا، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر. 

 

مجموعة من الورش تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف

كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف، ويقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رءوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما الدورة السادسة المؤتمر الصحفي الخميس المقبل المؤتمر الصحفي للدورة السادسة

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