الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الإثنين.. أول منتدى مصري- جنوب إفريقي بعد الانضمام لـ"بريكس"

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي

تُنظِّم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، الإثنين 18 سبتمبر، أول منتدى أعمال مصري جنوب إفريقي، وذلك بعد انضمام مصر لتجمع "بريكس"، بمشاركة محافظ مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية، ووفد رفيع المستوى يضم 22 شخصية من مجتمع المال والأعمال الجنوب إفريقي.

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مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية في ظل بريكس

في هذا السياق، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أهمية المنتدى ومستقبل العلاقات المصرية الإفريقية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.

وقال الشرقاوي إن المنتدى يمثل منصة فريدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب إفريقيا، ويفتح الباب أمام فرص استثمارية هائلة في القارة الإفريقية، ونحن متحمسون لمستقبل مشرق للعلاقات الاقتصادية بين البلدين والتعاون في مختلف القطاعات.

200 مشارك لتعزيز التعاون الاقتصادي 

من جهة أخرى، أعرب سفير جنوب إفريقيا في مصر عن حماسه لعقد المنتدى ومشاركة وفد رفيع المستوى من بلاده. 

وقال: “نحن ممتنون لهذه الفرصة الفريدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب إفريقيا. سنعمل جاهدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات والفرص الواعدة”.

وأفاد سفير جنوب إفريقيا بأن هذه المناسبة الفريدة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجنوب إفريقيا، وتأتي كخطوة استراتيجية للتعاون بين البلدين في ظل البريكس والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها.

وأشار إلى أن التعاون المصري الجنوب إفريقي يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تعد مصر من أهم الشركاء التجاريين لجنوب إفريقيا في القارة الإفريقية، حيث يتم تبادل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات بين البلدين.

واكد أن المتوقع أن يكون منتدى أعمال مصري جنوب إفريقي فرصة استثنائية لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية. 

يسهم هذا الحدث في تعزيز التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد تحمل مناقشاته وجهات نظر مثيرة حول مستقبل التعاون الإفريقي في ظل التغيرات الدولية.

البريكس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة منتدى أعمال مصري جنوب إفريقي تجمع بريكس

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