البرلمان الليبى: انتشال 520 فردًا من أسفل الأنقاض فى درنة

كشف فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، عن الميزانية التي أقرها البرلمان الليبي، قائلاً: "البرلمان الليبي قرر ميزانية طوارئ قدرها 10 مليارات دينار ليبي كعملية إسعاف سريع للمناطق المتضررة جراء الأزمة، لكنها لا تعد ميزانية لإعادة الإعمار بشكل نهائي.

وقال المريمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "من خلال الميزانية التي تم إقرارها يمكننا استجلاب منازل جاهزة بالقرب من المدينة، حتى بناء مساكن جديدة لإيواء المتضررين، علاوة على شراء الأغذية والأدوية اللازمة وإصلاح الطرق والبنية التحتية".

البرلمان الليبي: الوضع في درنة لم تتحدد معالمه

وأضاف: "الوضع في درنة مازال غير واضح لعدم الانتهاء من انتشال الجثث أو حتى إنقاذ العالقين تحت الركام، واليوم أنقذنا 520 فردًا كانوا عالقين في درنة"،لافتًا إلى أن الوضع خارج درنة تحددت معالمه تماما وذلك لقلة الأضرار، لكن يبقى الوضع كارثي في درنة.

وتابع "الخسائر في درنة كبيرة مقارنة بباقي البلدان المحيطة، فهناك مفقودون وضحايا ومصابين، ومبان دمرت وأحياء أزيلت، فالأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت للانتهاء من عملية الحصر".