الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للتدريب المصرى ـ الأمريكى المشترك "النجم الساطع 2023"

النجم الساطع 2023
النجم الساطع 2023

شهدت فعاليات التدريب المصرى ـ الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023)، تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

يشارك بالتدريب 19 دولة بقوات وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذا 15 دولة بصفة مراقب وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديموقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل واستراليا.

تضمن النشاط قيام عناصر قوات المظلات للدول المشاركة بالقفز الحر، كما قامت عناصر الاستطلاع والمهندسين العسكريين بالتغلب على الموانع والعبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، ونفذت قوات الصاعقة المشاركة عملية تأمين المبانى الحيوية.

واقتحمت مجموعات القتال الرئيسية مدعومة بالقوات الخاصة لمختلف الدول والشرطة المدنية المصرية البؤرة الإرهابية لتطهيرها والسيطرة عليها، وتم اكتشاف معمل كيميائى بواسطة عناصر الحرب الكيميائية وتم التعامل معه وتطهير المنطقة المحيطة به بنجاح عملية القضاء على العناصر الإرهابية تم دفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين.

ونفذت عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة، وظهر خلال المرحلة المنفذة مدى ما وصلت إليه القوات من مختلف الدول المشاركة من قدرة على العمل المشترك والتنسيق فى تعاون كامل لتحقيق المهام التدريبية المخططة فى التوقيتات المحددة .

حضر تنفيذ المرحلة اللواء أ ح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة من مختلف الدولة المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين.

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https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=GD8jy2OrFyo 

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