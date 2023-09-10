الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد على فهمى.. أسطورة الدفاع الجوى

محمد على فهمى
محمد على فهمى

هو أحد قادة حرب أكتوبر ١٩٧٣، تولى قيادة قوات الدفاع الجوى منذ ٢٣ يونيو عام ١٩٦٩، وخاض معها ملامح مجيدة فى مواجهة العدو، هو المشير محمد على فهمى، الذى تحل  ذكرى وفاته غدا.

تخرج فى الكلية الحربية عام ‏١٩٣٩‏، وحصل على درجة أركان حرب فى ‏١٩٥١‏، ودرس بأكاديمية لينين العسكرية بموسكو، وعينه الرئيس جمال عبدالناصر فى ٢٣ يونيو ١٩٦٩ قائدًا لقوات الدفاع الجوى، فكان ذلك إيذانًا بمولد القوة الرابعة فى القوات المسلحة.

وأعاد «فهمى» تأهيل الجندى المصرى معنويًا وجسمانيًا وذهنيًا، وأنشأ نظام دفاع جوى جديدًا فى منطقة الجيشين الثانى والثالث، وتم بناء حائط الصواريخ، واستمر فى عمليات التطوير حتى أكتوبر ١٩٧٣.

وفى وقت قياسى استطاع تأسيس سلاح الدفاع الجوى، الذى لعب دورًا حاسمًا فى معارك أكتوبر ١٩٧٣، عندما انطلقت الصواريخ المضادة للطائرات التى قضت على أسطورة التفوق الجوى الإسرائيلى. 

كما نجحت قوات الدفاع الجوى بقيادته فى تأمين عملية الاقتحام والهجوم بكفاءة ليلًا ونهارًا، ووفرت الحماية للمعابر والكبارى.

وبعد نهاية حرب أكتوبر ١٩٧٣ تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة فى ١٩٧٥، وفى ١٩٧٨ اختاره الرئيس السادات مستشارًا عسكريًا له إلى أن توفى فى لندن عام ١٩٩٩، وأصدر الرئيس مبارك فى ٤ أكتوبر ‏١٩٩٣‏ قرارًا جمهوريًا بترقيته إلى رتبة مشير تقديرًا للدور البطولى الذى أداه فى حرب أكتوبر.

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