الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكي: تمكين الشباب فلسفة تبناها الرئيس السيسى خلال 10 سنوات ماضية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن أهمية مناقشة التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة الطلابية بجلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هذا الأسبوع من جلسات الحوار الوطني استغرق 40 ساعة من النقاش.

وأضاف أنه تم عقد 72 جلسة حتى الآن، موضحاً أن الحوار الوطنى فتح مسارات كبيرة لتمكين الشباب.

وأشار إلى أن الدولة تحرص بناء نموذج مصرى فى الإبداع والإصلاح السياسي، موضحاً أن مصر بطبيعتها ولادة، ونحن أمام جيل لديه أمل وطموح ولديه أدوات ومتعلم ولديه قدرة على كسر أى هيبة أو رهبة فى العلم لأنه جيل قادم من المستقبل.

وأكد أن جلسة تمكين الشباب سياسياً قادمة من فلسفة تبناها الرئيس السيسى خلال 10 سنوات ماضية.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي الحوار الوطنى الرئيس السيسي

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