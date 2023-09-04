خبير رياضى: انتدابات الأندية السعودية وصندوق الاستثمار السعودى "ذكية"

قال محمد فواز، الخبير الرياضي، إن الانتدابات التي حدثت من قبل الأندية السعودية ومن قبل صندوق الاستثمار السعودي، هي انتدابات ذكية وبمحلها لرفع شأن كرة القدم السعودية ولرفع شأن على صعيد مستوى البنية التحتية، وعلى صعيد حضور الجماهير والمتابعة على صعيد الشركات التي باتت تفكر اليوم في الاستثمار بالرياضة السعودية.

وأضاف فواز خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنها ليست المرة الأولى للسعودية، لأنه بالسبعينات كان توجد حالة مماثلة عندما تم انتداب ريمالينو بالسعودية، وكان في وقتها راتبه لا يتعدى الـ10 آلاف دولار، لافتًا إلى أن هذه المرة نواجه مشروعًا واضحًا يريد الخروج من التبعية للنفط.