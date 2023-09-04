الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير رياضى: انتدابات الأندية السعودية وصندوق الاستثمار السعودى "ذكية"

رونالدو
رونالدو

قال محمد فواز، الخبير الرياضي، إن الانتدابات التي حدثت من قبل الأندية السعودية ومن قبل صندوق الاستثمار السعودي، هي انتدابات ذكية وبمحلها لرفع شأن كرة القدم السعودية ولرفع شأن على صعيد مستوى البنية التحتية، وعلى صعيد حضور الجماهير والمتابعة على صعيد الشركات التي باتت تفكر اليوم في الاستثمار بالرياضة السعودية.

وأضاف فواز خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنها ليست المرة الأولى للسعودية، لأنه بالسبعينات كان توجد حالة مماثلة عندما تم انتداب ريمالينو بالسعودية، وكان في وقتها راتبه لا يتعدى الـ10 آلاف دولار، لافتًا إلى أن هذه المرة نواجه مشروعًا واضحًا يريد الخروج من التبعية للنفط.

الأندية السعودية كرة القدم السعودية قناة القاهرة الإخبارية محمد فواز صندوق الاستثمار السعودي

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

خلال زيارته المستشفى المصرى القبطى فى نيروبى.. مدبولى: فخور بهذا الصرح الطبى المصرى الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص