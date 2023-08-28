الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

توافد الجمهور على حفل سيمون وهشام عباس بمهرجان القلعة (صور)

مهرجان القلعة الدولي
مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١

بدأ عدد كبير من الجمهور التوافد على رابع ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وذلك لحضور حفل كل من المطربة سيمون والنجم هشام عباس.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشارك فيها المطربة سيمون في مهرجان القلعة ففي الثامنة مساء تتغنى بمجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحًا كبيرًا منها مش نظرة وابتسامة، مبسوطة، بتكلم جد، فيه حاجه كده ، قلبي اللولى وغيرها.

ومن المقرر أن يبدأ حفل النجم هشام عباس فى العاشرة مساء والذي يقدم  باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها ناري نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالى، حالة، سهران وغيرها.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام في الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلًا متنوعًا منها 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

بالإضافة إلى سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب ، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١
مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١
مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١
مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١
مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١
مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١
مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١
مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١
أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة المطرب هشام عباس الفنانة سيمون الدورة 31 مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية

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