السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صاحبها اتجنن".. جمال شقرة يكشف لـ"الشاهد" أول حادثة عنف نفسي داخل الإخوان

جمال شقرة
جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن أول تصادم غير داخل الجماعة تم من ممارسة عنف نفسي على أحد الإخوان كان على شخص اسمه أحمد رفعت.

وأضاف شقرة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أحمد رفعت كان يعاتب حسن البنا، قال له أنت قلت لنا تدربوا وجبنا سلاح وتدربنا في المقطم وقولت لنا هنحارب الإنجليز واليهود، واحنا معملناش أي حاجة من ده ليه السلاح والتدريب؟".

وتابع: "عوقب أحمد رفعت عقاب شديد من حسن البنا، ليس بالضرب لكن تمت مقاطعته إلى أن تحول إلى مجنون، وذهب إلى القدس ومات هناك".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور. 

الشاهد برنامج الشاهد جمال شقرة الإخوان عنف الأخوان جماعة الإخوان الإرهابية محمد الباز اكسترا نيوز

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