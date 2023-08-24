رئيس البرازيل يرحب بانضمام مصر لتجمع "بريكس"

رحب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، بانضمام مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين لتجمع بريكس، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

رسميًا انضمام الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات لعضوية مجموعة "بريكس"

وكان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، دعا كلًا من الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات لعضوية مجموعة "بريكس" ابتداءً من 2024.

وكان رئيس جنوب إفريقيا قد قال إن قمة "بريكس" تعد محركًا أساسيًا للنمو العالمي، وتهدف إلى ترسيخ التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الناشئة، كما تعتبر رمزًا لتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع.

واتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا "بريكس" على توسيع مجموعتهم، وهو ما سيكون أول توسع منذ عام 2010.